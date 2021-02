SunHydrogen: Der Ausbruch ist gelungen, jetzt …

Der steile Anstieg, den die Aktie der SunHydrogen Inc. seit Ende November vollzog, endete am 20. Januar, als der Kurs bei 0,295 Euro ein neues Hoch ausbildete. Es verleitete die Anleger dazu, ihre Gewinne mitzunehmen und der Kurs ging in eine neue Abwärtsbewegung über. Sie verlief recht dynamisch und erreichte am 28. Januar bei 0,129 Euro ein Tief.

Mit ihm ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung