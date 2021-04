SunHydrogen-Aktie: Der nächste Meilenstein?

Am 27. April teilte das US-Starup SunHydrogen einen weiteren Meilenstein in der Entwicklung des Unternehmens mit. So sind 100 Demonstrations-Einheiten fertiggestellt worden. Mit diesen 100 Modulen von SunHydrogen besteht nun die Chance auf einen größeren Test der Technologie von SunHydrogen.

Das Unternehmen selbst sieht seine Methode, Wasserstoff direkt aus Sonnenenergie und Wasser mithilfe kleiner Teilchen, den Nanopartikeln zu erzeugen, als bahnbrechend an.



