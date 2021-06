SunHydrogen-Aktie: Das hat Ihnen nicht gefallen?

Ende Mai ging es aufwärts für die Titel von SunHydrogen. Am 01. Juni sodann eine Meldung des kalifornischen Startups. Das Unternehmen meldete Fortschritte in der auf Nanopartikel basierten Technologie, Wasser und Sonnenenergie direkt in Wasserstoff umzuwandeln. Der Kurs konnte nochmals deutlich zulegen.

Doch damit scheint nun die Luft raus. Gewinnmitnahmen traten ein. Bis zum Wochenschlusskurs wurde ein Teil der Gewinne vom 01. ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung