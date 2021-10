SunHydrogen-Aktie: Was ist hier passiert?

Wie geht es weiter mit den Titeln des US-Startups SunHydrogen? Die Anleger verlieren scheinbar das Vertrauen. Der Wert wurde in der vergangenen Woche durchgereicht. Konnte sich der Wert noch zu Wochenbeginn am Montag und Dienstag halbwegs halten (1,56 und 0,79 Prozent Verlust am OTC-Markt), ging es hingegen am Mittwoch mit 9 Prozent und am Donnerstag mit 5,49 Prozent abwärts.

