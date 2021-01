SunHydrogen-Aktie: Viel Luft nach oben!

Die SunHydrogen-Aktie lieferte am Montag ein Tageshoch von 0,18 Euro. In der 5-Tage-Betrachtung verzeichnet der Wasserstoff-Produzent insgesamt ein Plus von 70 Prozent. Derzeit arbeitet SunHydrogen an seiner neuen Gen-2-Technologie: Nano-Solar-Zellen mit Katalysatoren, die Wasser in Sauer- und Wasserstoff aufspalten und Solar-Energie bei der Umwandlung von Wasser zu Wasserstoff dreimal effizienter nutzen sollen als das Vorgänger-Modell.

Die User des Finanztrends-Forums versprechen sich weitestgehend ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung