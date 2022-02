SunHydrogen-Aktie: Unterbewertet?

Der Start in 2022 war bisher eher holprig für die SunHydrogen-Aktie: Der Kurs des Titels ist seit Januar um 6,61 Prozent hinabgepurzelt. Vorige Woche ist der Kurs jedoch in den Keller gewandert: 7,95 Prozent hat der Titel in den vergangenen fünf Tagen verloren. 0,85 Prozent verlor das SunHydrogen-Papier im Tagesverlauf bis 21:53 Uhr MEZ – und notierte damit bei 0,035 US-Dollar.

