SunHydrogen-Aktie: Raus aus dem Tal?

Nach einem unglaublichen Höhenflug Ende 2020 / Anfang 2021, in dessen Zuge sich der Kurs der SunHydrogen-Aktie von 0,02 Euro auf 0,25 Euro mehr als verzwölffachte, ist die Aktie des Wasserstoffforschungsunternehmens in eine monatelange Talfahrt übergegangen. Inzwischen notiert sie wieder bei 0,05 Euro. In den letzten Tagen scheint sich jedoch ein Boden herausgebildet zu haben. Geht es nun endlich wieder bergauf ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



