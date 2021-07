SunHydrogen-Aktie: Kurz vor guten Kaufsignalen!

Anfang des Jahres konnte die SunHydrogen-Aktie ein Kurshoch bei 0,30 EUR finden. Seitdem geht es in einer Konsolidierungs-Formation Richtung Süden. In diesem Niedergang wurden tatsächlich Kurse von 0,055 EUR erreicht. Damit hat der Anteilschein um über 80 % an Wert gegenüber dem Hoch einbüßen müssen.

SunHydrogen – diese Kurszone muss genommen werden

Allerdings zeigt sich die Kurszone um rund 0,06 EUR alt Support-Bereich.



