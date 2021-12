SunHydrogen-Aktie: Ist das die letzte Chance?

Die SunHydrogen-Aktie war Anfang November nach oben ausgebrochen. Innerhalb weniger Tage stiegen die Notierungen um mehr als 117 Prozent und erreichten ein Hoch bei 0,0890 Dollar. Die Kurse waren zuvor immer weiter in die Spitze einer abwärts verlaufenden Keilformation gelaufen, was einen Ausbruch immer wahrscheinlicher gemacht hat. Dass dieser zur Oberseite erfolgte, lag vor allem an den allgemeinen Erholungsbewegungen im Wasserstoffsektor. ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



