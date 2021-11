SunHydrogen-Aktie: Explosion?

SunHydrogen konnte am Freitag ein weiteres Plus in Höhe von gut 6 % für sich verbuchen. Das ist stark – die Aktie ist damit innerhalb der vergangenen Woche „endlich“ wieder geklettert. Zudem konnte der Titel damit sein Plus für die zurückliegenden vier Wochen auf knapp 69 % ausbauen. Dies gilt als sehr starkes Signal. Auf der anderen Seite gibt es trotz ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung