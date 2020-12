SunHydrogen-Aktie: Euphorische Aufwärtsbewegung!

Der Pennystock SunHydrogen ist aus der Versenkung explosionsartig herausgesprungen. Das Unternehmen ist zudem gar nicht so klein, wie es vielleicht auf den ersten Blick erscheint. Zwar ist der Kurs im Cent-Bereich zu finden, aber der aktuelle Unternehmenswert kommt auf satte 182 Mio. Euro. Doch was verbirgt sich hinter SunHydrogen überhaupt und warum ist die Nachfrage nach der Aktie so gewaltig angestiegen?