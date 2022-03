SunHydrogen-Aktie: Eine riskante Sache!

Eigentlich war die SunHydrogen-Aktie bis vor Kurzem schon auf dem Weg in Richtung Nullpunkt. Mit dem Abflachen des Wasserstoff-Hypes hielt sich das Interesse der Anleger in sehr engen Grenzen und erst in der vergangenen Woche wurde bei 0,029 Euro ein neues 52-Wochen-Tieg markiert.

Doch dann kam es schließlich zur großen Wende. Ziemlich genau mit Kriegsausbruch in der Ukraine wurde dem Titel wieder ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung