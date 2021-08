SunHydrogen-Aktie: Daran wird man sich gewöhnen müssen!

Schon seit rund vier Wochen hat die SunHydrogen-Aktie es sich rund um die Marke bei 0,06 US-Dollar bequem gemacht. Seither gab es keinerlei Anzeichen mehr für einen Ausbruchsversuch nach oben, aber immerhin auch keine neuerlichen Kursrutsche in die entgegengesetzte Richtung.

Es sieht also ganz so aus, als würde das Papier sich derzeit in einer Phase der Stabilisierung befinden. Darüber kann auch der ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung