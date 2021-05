SunHydrogen-Aktie: Die Bullen sind los!

Das bahnte sich schon in den vergangenen Handelstagen an. Die SunHydrogen-Aktie konnte ihr Niveau verteidigen und eine Erholung starten. Vor allem Mitte Mai ging es nochmals kurzzeitig abwärts. Doch dieser Rücksetzer wurde zügig aufgegangen. Am deutschen Handelsplatz gewinnt der Wert nun zum Wochenauftakt rund 10 Prozent hinzu.

Damit konnten auch die beiden wichtigen gleitenden Durchschnitte bei der SunHydrogen-Aktie, die 200- als auch ...



