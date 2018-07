SunCoke Energy: Kann es das wirklich schon gewesen sein?

Der SunCoke Energy-Schlusskurs wurde am 24.07.2018 an der Heimatbörse New York mit 15,65 USD festgestellt. Das Papier gehört zum Segment "Stahl".Die Aussichten für SunCoke Energy haben wir anhand 8 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".1. Fundamental: Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) beträgt aktuell 9,83 und liegt mit 66 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Iron & Steel) von 29,3. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet. Deshalb erhält SunCoke Energy auf dieser Stufe eine "Buy"-Bewertung.

