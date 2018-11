SunCoke Energy: Dass es dann wirklich so schnell geht …

Per 16.11.2018 wird für die Aktie SunCoke Energy am Heimatmarkt New York der Kurs von 13,29 USD angezeigt. Das Papier zählt zur Branche "Stahl".

Wie SunCoke Energy derzeit einzuschätzen ist, ergibt sich aus einer mehrstufigen Analyse. Dabei haben wir 8 Kategorien ausgewählt, die jeweils zum Ergebnis "Buy", "Hold" oder "Sell" führen. Diese Ergebnisse werden schlussendlich zum Gesamtergebnis konsolidiert.

1. Fundamental: Derzeit liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 7,56. Das bedeutet, für jeden Euro Gewinn von SunCoke Energy zahlt die Börse 7,56 Euro. Dies sind 71 Prozent weniger als für vergleichbare Werte in der Branche gezahlt werden. Im Bereich "Iron & Steel" liegt der durchschnittliche Wert momentan bei 25,84. Aus diesem Grund ist der Titel unterbewertet und wird daher auf Grundlage des KGV als "Buy" eingestuft.

2. Relative Strength Index: Ein prominentes Signal der technischen Analyse, der Relative Strength-Index, RSI, bezieht die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von - musterhaft - 7 Tagen aufeinander. Bei einer Ausprägung zwischen 0 und 30 gilt ein Wert als „überverkauft“, bei 70 bis 100 als „überkauft“ und dazwischen als neutral. Der RSI der SunCoke Energy führt bei einem Niveau von 85,28 zur Einstufung "Sell". Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, ist mit 67,34 ein Indikator für eine "Hold"-Einschätzung auf diesem Niveau. Damit stellt sich die Gesamteinschätzung auf "Sell".

3. Technische Analyse: Der Durchschnitt des Schlusskurses der SunCoke Energy-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt aktuell bei 16,26 USD. Der letzte Schlusskurs (13,29 USD) weicht somit -18,27 Prozent ab, was einer "Sell"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Schauen wir auf den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen. Auch für diesen Wert (14,88 USD) liegt der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt (-10,69 Prozent), somit erhält die SunCoke Energy-Aktie auch für diesen ein "Sell"-Rating. Unterm Strich erhält erhält die SunCoke Energy-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Sell"-Rating.