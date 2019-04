SunCHECK(TM)-Plattform bringt innovative Funktionen und brandneue Features auf den Markt

Anlässlich des ESTRO 38 Meetings wird unter anderem zum ersten Maldie unabhängige Sekundärdosisberechnung für das Halcyon(TM)-Systemvon Varian vorgestelltMelbourne, Florida (ots/PRNewswire) - Die Sun Nuclear Corporation(https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2446143-1&h=3293743209&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2446143-1%26h%3D788921528%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.sunnuclear.com%252F%26a%3DSun%2BNuclear%2BCorporation&a=Sun+Nuclear+Corporation) wird anlässlichdes ESTRO 38 Annual Meetings (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2446143-1&h=2482886553&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2446143-1%26h%3D378207662%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.sunnuclear.com%252Festro%26a%3DESTRO%2B38%2BAnnual%2BMeeting&a=ESTRO+38+Annual+Meetings) in Mailand, Italien am kommenden Wochenendewichtige neue Funktionen für ihre unabhängige SunCHECK(TM) QualityManagement Plattform (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2446143-1&h=2609931889&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2446143-1%26h%3D2750897239%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.sunnuclear.com%252Fsuncheck%26a%3DSunCHECK%25E2%2584%25A2%2BQuality%2BManagement%2BPlatform&a=SunCHECK%E2%84%A2+Quality+Management+Plattform)vorstellen.Hunderte Benutzer weltweit vertrauen auf die SunCHECK-Plattform,die mit einer einheitlichen Datenbank arbeitet und es ermöglicht,patienten- und gerätespezifische klinische QA-Workflows zwischenMitarbeitern, Geräten und standortübergreifend zu optimieren und zuautomatisieren. SunCHECK Patient umfasst alle Phasen derpatientenspezifischen Qualitätssicherung, einschließlichChart-Checks, Sekundärdosisberechnungen, QA-Maßnahmen vor derBehandlung und behandlungsbezogene in-vivo-Überwachung, währendSunCHECK Machine alle maschinellen QA-Anforderungen mitvorlagengesteuertem, täglichem, monatlichem und jährlichemQA-Management integriert, zusätzlich zur QA für automatisierteBildgebung, MLC, VMAT-Bestrahlung und das Datentrending.Bei der ESTRO 38 stellt Sun Nuclear die Sekundärdosisberechnungfür das Varian Halcyon(TM) System innerhalb des DoseCHECK(TM)-Modulsvon SunCHECK Patient (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2446143-1&h=1726935794&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2446143-1%26h%3D1298138323%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.sunnuclear.com%252Fsolutions%252Fpatientqa%252Fsuncheckpatient%26a%3DSunCHECK%2BPatient&a=SunCHECK+Patient) vor. Dies ist die erste kommerziellverfügbare, unabhängige Sekundärprüflösung für Halcyon.Darüber hinaus wird anlässlich der ESTRO 38 PlanCHECK(TM) (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2446143-1&h=1527359612&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2446143-1%26h%3D1946096461%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.sunnuclear.com%252Fsolutions%252Fpatientqa%252Fplancheck%26a%3DPlanCHECK%25E2%2584%25A2&a=PlanCHECK%E2%84%A2+)vorgestellt. PlanCHECK ist das neueste Modul derSunCHECK-Plattform und erweitert das Anwendungsgebiet von SunCHECKPatient, indem es die zeitaufwendigen Chart-Checks zum Überprüfen derStrahlenphysik und Dosimetrie erleichtert. PlanCHECK lädt die Datenfür den Behandlungsplan automatisch in das System und führt eineQualitätsbeurteilung mit über 60 regelgestützten Plan-Kontrollen undmehr als 25 strukturbasierten Dosimetrie-Kontrollen durch. ZurUnterstützung der Dokumentations- und Prüfungsanforderungen könnenprofessionelle Qualitätsberichte erstellt werden.Anlässlich der ESTRO 38 werden außerdem zusätzliche inhaltlicheVerbesserungen von SunCHECK präsentiert, darunter:- Direkte Geräteintegration mit den ArcCHECK®- und PCElectrometer(TM)-Lösungen von Sun Nuclear;- systemspezifische Unterstützung für Varian Halcyon zurQualitätssicherung vor der Behandlung und in-vivo-Überwachung; und- regionale Compliance-Unterstützung, einschließlich EURATOM und DIN."Diese Verbesserungen der SunCHECK-Plattform bieten Klinikenerhebliche Möglichkeiten, ihre QA-Workflows zu standardisieren, zuintegrieren und zu automatisieren", sagt Jeff Simon, CEO von SunNuclear. "Unsere Bemühungen, eine unabhängige Plattform für dasQualitätsmanagement in der Strahlentherapie für die Onkologie zukonzipieren, haben die Arbeitsabläufe durch Automatisierung undStandardisierung in Kliniken weltweit drastisch verbessert."Zusätzlich zur verbesserten Plattform stellt Sun Nuclear außerdemSunDEPLOYS(TM) vor, ein bislang in der Branche einzigartiges Programmzur Hilfestellung bei der klinischen Implementierung von SunCHECK,das sich unter anderem mit der Schulung von Mitarbeitern und derWorkflow-Integration befasst.ESTRO-38-Teilnehmer werden eingeladen, den Messestand 200 zubesuchen, um eine Demonstration der SunCHECK-Plattform zu erhaltenund von Präsentationen von Nutzern aus der klinischen Praxis zuprofitieren. Besuchen Sie für weitere Einzelheiten zu Sun Nuclear beider ESTRO 38 sunnuclear.com/estro (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2446143-1&h=4127241499&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2446143-1%26h%3D1203339266%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.sunnuclear.com%252Festro%26a%3Dsunnuclear.com%252Festro&a=sunnuclear.com%2Festro).Informationen zur Sun Nuclear CorporationSun Nuclear erarbeitet innovative Lösungen für dieStrahlentherapie, die diagnostische Bildgebung und diePatientenausrichtung. Unsere Mission ist es, ein gesünderes Leben zuermöglichen, indem wir die Erkennung und Behandlung von Krebsverbessern. Mehr als 5.000 Krebszentren weltweit vertrauen auf unsereLösungen für ein unabhängiges, integriertes Qualitätsmanagement.Durch kontinuierliche Unterstützung erleichtern wir dieTechnologieeinführung und erzielen verbesserte Arbeitsabläufe undErgebnisse - sodass Gesundheitsdienstleister echte Erfolge in derPatientensicherheit erzielen können. Besuchen Sie uns: sunnuclear.com(https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2446143-1&h=2661918826&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2446143-1%26h%3D2777696086%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.sunnuclear.com%252F%26a%3Dsunnuclear.com&a=sunnuclear.com). Folgen Sie uns:@sunnuclear (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2446143-1&h=3707081372&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2446143-1%26h%3D1622729601%26u%3Dhttps%253A%252F%252Ftwitter.com%252Fsunnuclear%253Flang%253Den%26a%3D%2540sunnuclear&a=%40sunnuclear).Pressekontakt:Kevin O'Malley, +1 321 259 6862 x1238, kevinomalley@sunnuclear.comLogo - https://mma.prnewswire.com/media/769602/Sun_Nuclear_Corporation_Logo.jpgOriginal-Content von: Sun Nuclear Corporation, übermittelt durch news aktuell