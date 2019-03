Finanztrends Video zu



Unterföhring (ots) -Ganz schön aufgeblasen! In der Fang-Disziplin "King Size" geht denLäufern bei "CATCH! Die Deutsche Meisterschaft im Fangen" am Freitag,22. März, um 20:15 Uhr in SAT.1 garantiert nicht so schnell die Luftaus, aber vielleicht die Puste. In überdimensionalen Luft-Anzügenjagen sich immer vier Spieler, ein Läufer aus jedem Team, über dieFang-Fläche. Dabei wechselt ständig die Rolle zwischen Fänger undLäufer. Das Team mit den meisten kumulierten Catches über vier Rundengewinnt das Spiel. Sumo Luke Mockridge, Sumo Sophia Thomalla, DavidOdonkor oder Daniel Donskoy - welches Team macht das Rennen? In derVorbereitung hatte Sophia Thomalla so ihre Probleme: "Ich habe michgar nicht auf die Show vorbereitet. Finde mal jemanden über 30, dermit dir Fangen spielen will."Das ist "CATCH! Die Deutsche Meisterschaft im Fangen"In jeder Show gehen vier Teams an den Start, um auf spektakulärenHindernisflächen und in fünf ungewöhnlichen Fang-Disziplinen denTagessieger "auszufangen". Die Gewinner treten in der Finalshow gegendas Team von Jeannine Michaelsen an, das sich bereits in der erstenAusgabe der Sport-Show qualifizierte. Wer wird "Deutscher Meister imFangen"? Andrea Kaiser moderiert "CATCH! Die Deutsche Meisterschaftim Fangen", Jan Platte kommentiert, Comedian Simon Pearce istField-Reporter. Produziert wird die Show von Lucky Pics.Eine komplette Übersicht aller Teams sowie Fotos und weitere Infosgibt es auf der Presseseite unter: http://presse.sat1.de/CATCH."CATCH! Die Deutsche Meisterschaft im Fangen" - vier Folgen, abFreitag, 22. März 2019, um 20:15 Uhr in SAT.1Pressekontakt:ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbHKommunikation/PR EntertainmentFrank WolkenhauerTel. +49 [89] 9507-1158Frank.Wolkenhauer@ProSiebenSat1.comBildredaktionSusi LindlbauerTel. +49 [30] 3198-80822Susi.Lindlbauer@ProSiebenSat1.comOriginal-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuell