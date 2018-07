Das gibt’s ja gar nicht, Summit Therapeutics?

An der Heimatbörse Xetra London notiert Summit Therapeutics per 25.07.2018 bei 37 USD. Summit Therapeutics zählt zu "Biotechnologie".Summit Therapeutics haben wir in einer hausinternen Analyse nach den 6 bedeutendsten Faktoren auf Basis der aktuellen Daten bewertet. Daraus resultiert jeweils eine Bewertung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Diese 6 unterschiedlichen Einzelfaktoren führen dann zu einer konsolidierten Gesamteinschätzung der Aussichten für die Aktie.1. Analysteneinschätzung: Von insgesamt 6 Analystenbewertungen aus den vergangenen zwölf Monaten für die Summit Therapeutics-Aktie sind 5 Einstufungen "Buy", 1 "Hold" und 0 "Sell". Das bedeutet im Durchschnitt ein "Buy"-Rating für das Wertpapier. In Reports jüngeren Datums kommen die Analysten im Schnitt zur gleichen Beurteilung - unterm Strich ist das Rating für das Summit Therapeutics-Wertpapier aus dem letzten Monat "Buy" (2 Buy, 1 Hold, 0 Sell). Aus den abgegebenen Kurszielen errechnet sich ein Durchschnitt von 18,6 USD. Das bedeutet, dass die Aktie vom letzten Schlusskurs (37 USD) ausgehend um -49,73 Prozent fallen könnte. Die sich daraus ableitende Empfehlung ist "Sell". Zusammengefasst erhält Summit Therapeutics von den Analysten somit ein "Hold"-Rating.

