Summit State Bank: Dies ist jetzt besonders wichtig

Summit State Bank, ein Unternehmen aus dem Markt "Regionalbanken", notiert aktuell (Stand 23:10 Uhr) mit 12.5 USD beinahe unverändert (+0.08 Prozent), die Heimatbörse des Unternehmens ist NASDAQ GM.

In einem komplexen Analyseprozess haben Analysten unseres Hauses Summit State Bank auf Basis von insgesamt 7 Bewertungskriterien eingeschätzt. Sämtliche Einzelkriterien führen zu einer Einstufung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus errechnet sich in der abschließenden Gesamtbetrachtung eine generelle Einstufung der Aktie.

1. Technische Analyse: Auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses ist die Summit State Bank derzeit ein "Buy". Denn der GD200 des Wertes verläuft in Höhe von 11,82 USD, womit der Kurs der Aktie (12,49 USD) um +5,67 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Dies entspricht der Einstufung als "Buy". Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 12,02 USD. Dies wiederum entspricht aus Sicht des Aktienkurses selbst einer Abweichung von +3,91 Prozent. Damit ist die Aktie in diesem Zeitraum ein "Hold"-Wert. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Buy".

2. Fundamental: Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) beträgt aktuell 13,29 und liegt mit 41 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Handelsbanken) von 22,54. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet. Deshalb erhält Summit State Bank auf dieser Stufe eine "Buy"-Bewertung.

3. Anleger: Die Anleger-Stimmung bei Summit State Bank in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt neutral. Dies zeigt sich in den Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen, die wir für Sie ausgewertet haben, um einen weiteren Bewertungsfaktor für die Aktie zu gewinnen. Dabei zeigte sich, dass in den vergangenen ein bis zwei Tagen weder positive noch negative Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt standen, womit der Titel insgesamt die Einschätzung "Hold" erhält. Damit errechnet sich unserer Einschätzung nach zum Punkt Anleger-Stimmung insgesamt ein "Hold".