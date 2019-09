Summit Materials: Was ist hier nur passiert?

An der Börse New York notiert die Aktie Summit Materials am 26.09.2019, 16:13 Uhr, mit dem Kurs von 21.92 USD. Die Aktie der Summit Materials wird dem Segment "Baumaterialien" zugeordnet.

Unsere Analysten haben Summit Materials nach 7 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Technische Analyse: Der Durchschnitt des Schlusskurses der Summit Materials-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt aktuell bei 16,97 USD. Der letzte Schlusskurs (22,08 USD) weicht somit +30,11 Prozent ab, was einer "Buy"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Schauen wir auf den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen. Auch für diesen Wert (20,24 USD) liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt (+9,09 Prozent), somit erhält die Summit Materials-Aktie auch für diesen ein "Buy"-Rating. Unterm Strich erhält erhält die Summit Materials-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Buy"-Rating.

2. Fundamental: Mit einem aktuellen KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 25,97 liegt Summit Materials unter dem Branchendurchschnitt (3 Prozent). Die Branche "Baumaterialien" weist einen Wert von 26,87 auf. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet und erhält eine "Buy"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

3. Analysteneinschätzung: Von insgesamt 10 Analystenbewertungen aus den vergangenen zwölf Monaten für die Summit Materials-Aktie sind 6 Einstufungen "Buy", 4 "Hold" und 0 "Sell". Das bedeutet im Durchschnitt ein "Buy"-Rating für das Wertpapier. In einer zweiten Betrachtung ist auch die Einstufung der Analysten für den vergangenen Monat interessant. Hier hat sich folgendes Bild ergeben: 0 Buy, 1 Hold, 0 Sell. Damit führen die jüngsten Analysen zu einem Gesamturteil von "Hold". Aus den abgegebenen Kurszielen errechnet sich ein Durchschnitt von 20,56 USD. Das bedeutet, dass die Aktie vom letzten Schlusskurs (22,08 USD) ausgehend um -6,9 Prozent fallen könnte. Die sich daraus ableitende Empfehlung ist "Sell". Zusammengefasst erhält Summit Materials von den Analysten somit ein "Hold"-Rating.