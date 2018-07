Summerfit 2018: Kostenloses Fitness-Festival in Hamburg / Mehr als 20 Open Air Fitness-Kurse an den schönsten Plätzen Hamburgs (FOTO) (FOTO)

Hamburg (ots) -Summerfit 2018: Kostenloses Fitness-Festival in HamburgVom 21. Juli bis 10. August 2018 findet mit sportspaß Summerfit2018 bereits zum 3. Mal ein mehrwöchiges Outdoor-Fitness-Festival anden schönsten Plätzen Hamburgs statt. sportspaß e.V. - mit über65.000 Mitgliedern größter Freizeitsportverein Deutschlands - lädtdazu alle Hamburgerinnen und Hamburger ein, kostenlos an mehr als 20Fitness-Events teilzunehmen. Im Angebot sind dabei beliebte Kurse,wie Pilates, Zumba, Yoga, Functional Training, Fitnessboxen,Salsa-Fitness und viele weitere Gruppen-Highlights. Die Angebotefinden alle unter freiem Himmel statt, unter anderem am AltonaerBalkon, in Planen un Bloomen, im Stadtpark, am Elbstrand oder an derAlster. Eine Übersicht aller Termine, Kurs-Inhalte undVeranstaltungsorte steht unter summerfit.de bereit. Die Teilnahme istfür alle sportspaß-Mitglieder und Nichtmitglieder kostenlos, eineAnmeldung ist nicht nötig.Summerfit 2018 startet am 21. Juli 2018 um 19 Uhr mit der "Welcometo SUMMER Paradise! Caribbean Night" im Beachbereich vom LandhausWalter im Stadtpark. Es warten top Fitnessdance-Highlights wie Zumbaund Salsation. Im Anschluss wird der Sommer gefeiert - mit einerSamba-Show, einer Karibik-Party und wunderbarem Italo-Pop von ArmandoQuattrone (live).Pressekontakt:sportspaß e.V.Kristina VockGeschäftsführungCenter AltonaPaul-Nevermann-Platz 1322765 HamburgTelefon: 040-39 80 88 80Fax: 040-39 80 88 88E-Mail: kristina.vock@sportspass.dewww.sportspass.deWeitere Bilder auf AnfrageOriginal-Content von: sportspaß e.V., übermittelt durch news aktuell