Sumitomo Dainippon Pharma und Angelini geben Partnerschaft für die Kommerzialisierung von Latuda® (Lurasidon-Hydrochlorid) in Europa bekannt

Tokio und Rom (ots/PRNewswire) -Sumitomo Dainippon Pharma Co., Ltd. (Unternehmenssitz: Osaka,Japan; Präsident: Masayo Tada; im Folgenden "Sumitomo DainipponPharma") und Angelini S.p.A. (Unternehmenssitz: Rom, Italien; CEO:Gianluigi Frozzi; im Folgenden "Angelini" gaben heute bekannt, dassdie Unternehmen eine Partnerschaft (eine Lizenz- undVertriebsvereinbarung) mit dem Ziel abgeschlossen haben, dieVerfügbarkeit von Latuda® (generischer Name: Lurasidon-Hydrochlorid;im Folgenden "LATUDA"), einem atypischen, von Sumitomo DainipponPharma entwickelten Antipsychotikum, auszuweiten.(Logo: http://mma.prnewswire.com/media/608004/Sumitomo_Dainippon_Pharma_and_Angelini_Logo.jpg )Unter den Bedingungen der Vereinbarung hat SunovionPharmaceuticals Europe Ltd., eine Tochtergesellschaft der SumitomoDainippon Pharma Group, (im Folgenden "Sunovion Europe") Angeliniexklusive Kommerzialisierungsrechte für LATUDA in 29 europäischenLändern[*] und in der Türkei (im Folgenden das "Vertriebsgebiet")gewährt. Sunovion Europe überträgt die Marketingautorisierung fürLATUDA in Europa auf Angelini. Des Weiteren wird Sumitomo DainipponPharma LATUDA-Tabletten als Massenware oder fertige Produkte anAngelini liefern.Angelini wird die Marketingautorisierung für LATUDA in Europahalten und es im Vertriebsgebiet kommerzialisieren. Angelini wird denVertrieb von LATUDA in Italien als dem ersten Land im Vertriebsgebietbis Ende 2017 aufnehmen. Sunovion Europe wird LATUDA weiterhin imVereinigten Königreich, der Schweiz, Norwegen, Finnland, Schweden,Dänemark und den Niederlanden vertreiben, wo es bereits eingeführtwurde."Sumitomo Dainippon Pharma war auf der Suche nach einerPartnerschaft für die Kommerzialisierung von LATUDA in Europa,nachdem eine Partnerschaft für das LATUDA-Geschäft in Europa mitTakeda Pharmaceutical Company Limited im Jahr 2015 beendet wurde. Wirfreuen uns, diese Partnerschaft mit Angelini bekanntzugeben", sagteMasayo Tada, Representative Director, President und CEO von SumitomoDainippon Pharma. "Wir erwarten, diese therapeutische Option einergrößeren Zahl von Patienten in Europa bereitzustellen", fügte erhinzu."Erkrankungen des zentralen Nervensystems sind einer von viertherapeutischen Bereichen, auf die wir uns konzentrieren, und wirfreuen uns, unser bereits starkes Produktportfolio zu erweitern,indem wir LATUDA einführen", sagte Gianluigi Frozzi, CEO vonAngelini. "Wir werden eng mit Sunovion Europe zusammenarbeiten, umLATUDA in einer größeren Anzahl von europäischen Ländern verfügbar zumachen."* Italien, San Marino, Vatikanstadt, Spanien, Andorra, Österreich,Bulgarien, Kroatien, Zypern, Tschechien, Griechenland, Ungarn, Polen,Portugal, Rumänien, Slowenien, Slowakei, Russland, Armenien,Aserbaidschan, Weißrussland, Georgien, Kasachstan, Kirgisistan,Moldawien, Ukraine, Tadschikistan, Turkmenistan, Usbekistan(Literaturhinweise)Über Latuda[®]LATUDA ist ein atypisches Antipsychotikum, das ursprünglich vonSumitomo Dainippon Pharma entwickelt wurde. CharakteristischeMerkmale sind seine einzigartige chemische Struktur und eineAffinität für Rezeptoren von Dopamin D2, Serotonin 5-HT2A undSerotonin 5-HT7, bei denen es antagonistische Wirkungen hat. Darüberhinaus ist LATUDA ein partieller Antagonist am Serotonin5-HT1A-Rezeptor und hat keine nennenswerte Affinität für Histamin H-1oder Muscarin M1-Rezeptoren.LATUDA ist zur Behandlung von Schizophrenie in den USA seit 2011,in Kanada seit 2012, in der Schweiz seit 2013, in Dänemark, Norwegenund dem Vereinigten Königreich seit 2014, in den Niederlanden,Finnland und Australien seit 2015, in Schweden seit 2016 und inThailand, Hongkong und Singapur seit 2017 erhältlich. SumitomoDainippon Pharma führt Phase-3-Studien mit der Aussicht durch,Zulassungen von LATUDA für die Behandlung von Schizophrenie, bipolareDepression und Bipolarität-Erhaltungstherapien in Japan zu erhalten,und hat den Zulassungsantrag für neue Medikamente für die Behandlungvon Schizophrenie in China eingereicht. Ähnliche Anstrengungen laufenin Zusammenarbeit mit Daiichi Sankyo Company, Limited für vierlateinamerikanische Länder, mit Standard Chem. & Pharm. Co., Ltd. fürTaiwan, mit DKSH (Thailand) Limited für Thailand, Singapur undHongkong, mit Bukwang Pharmaceutical Co., Ltd. für Korea, mit ServierLaboratories Australia Pty Ltd. für Australien und mit NewBridgePharmaceuticals Limited für die sechs Länder desGolfkooperationsrates einschließlich Saudi-Arabien und Kuwait.Über Sumitomo Dainippon Pharma Co., Ltd.Sumitomo Dainippon Pharma Co., Ltd., sieht es als seineUnternehmensmission an, "einen breiten Beitrag zur Gesellschaft durchWertschöpfung zu leisten, die auf innovativen Forschungs- undEntwicklungsinitiativen zur Verbesserung der Gesundheitsversorgungund für ein erfüllteres Leben für Menschen auf der ganzen Weltberuht". Indem wir all unsere Anstrengungen in die Forschung undEntwicklung neuer Medikamente fließen lassen, zielen wir darauf ab,innovative und effektive pharmazeutische Lösungen für Menschen nichtnur in Japan, sondern auf der ganzen Welt bereitzustellen, um unsereUnternehmensmission zu erfüllen. Weitere Details finden Sie auf derWebsite von Sumitomo Dainippon Pharma (http://www.ds-pharma.com/ ).Über die Angelini GroupAngelini ist ein internationaler Konzern in Privatbesitz DasUnternehmen wurde im frühen 20. Jahrhundert in Italien gegründet. Eshat Zweigstellen in 20 Ländern und beschäftigt etwa 6,000Mitarbeiter. Der pharmazeutische Sektor ist der Hauptgeschäftsbereichder Gruppe, mit dem sich über 50 % der Angelini-Gruppe beschäftigenund der ihr 2016 einen Ertrag von 1,6 Milliarden Euro eingebrachthat.Die pharmazeutischen Produkte von Angelini sind in mehr als 60Ländern über Zweigstellen des Unternehmens und über ein großesNetzwerk von Lizenzunternehmen und örtlichen pharmazeutischenUnternehmen, mit denen strategische Verträge abgeschlossen wurden,erhältlich.Das Unternehmen beschäftigt sich hauptsächlich mitSchmerzlinderung, Entzündungen, dem Zentralnervensystem,Infektionsverhütung und Gynäkologie und hat eine starke Stellung aufdem Markt der rezeptfreien Medikamente. Die Forschungs- undEntwicklungsabteilung arbeitet zurzeit an mehreren Projekten in denBereichen Schmerzen und Entzündungen, Infektionskontrolle,Infektionskrankheiten sowie Erkrankungen und Störungen desNervensystems. In letztgenannten Bereich beteiligt sich dieForschungs- und Entwicklungsabteilung an Erkundungsprogrammen,darunter an öffentlich-privaten Projekten mit neuen chemischenEntitäten, sowie an klinischen Studien (Phase I und II) undklinischen Studien für bereits vermarktete Produkte, die allein vonAngelini entwickelt wurden. Weitere Details finden Sie auf derWebsite von Angelini (http://www.angelinipharma.com ).