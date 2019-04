Sumitomo Chemical nimmt Produktion an seinem Joint-Venture-Standort für leitfähige Materialien im Changzhou National Hi-Tech District auf

Weitere Suchergebnisse zu "Sumitomo Chemical":

Changzhou, China (ots/PRNewswire) -Die japanische Sumitomo Chemical Corporation und DongwooFine-Chem, eine Tochtergesellschaft von Sumitomo Chemical mit Sitz inKorea, haben 150 Millionen US-Dollar in das Projekt investiert. Mitder Anlage, die auf die Herstellung von hoch reinen Chemikalien fürdie Halbleiterproduktion ausgerichtete ist und über eineFertigungskapazität von jährlich 79.800 Tonnen verfügt, will SumikaElectronic Materials (Changzhou) zu einem der wichtigsten Zuliefererwerden und den wachsenden Bedarf an hoch reinen Chemikalien in dieserRegion decken."Sumika Electronic Materials (Changzhou) wird gemäß demwichtigsten Grundsatz von Sumitomo Chemical, 'Sicherheit hat oberstePriorität', seine wirtschaftlichen Interessen sowohl daranausrichten, einen Beitrag zum Wachstum der Wirtschaft vor Ort zuleisten, als auch daran, Verantwortung für die Umwelt zu übernehmen,um ein, wie wir es nennen, nachhaltiges Wachstum zu erreichen", sagteMasaki Matsui, Managing Executive Officer des Bereichs IT-bezogenenChemikalien, des Planungsbüros für den PLED-Geschäftsbereich und desEntwicklungszentrums für elektronische Geräte. Außerdem sprach erseinen besonderen Dank an CND und die Changzhou Binjiang EconomicDevelopment Zone für deren Unterstützung und Bemühungen im Rahmen derGründung und beim Aufbau des Projekts aus."Wir sind davon überzeugt, dass Sumitomo Chemical mit seinermittlerweile 400-jährigen Geschichte, sein großes Wissen auf demGebiet der Halbleitertechnik zur Verfügung stellen wird, wodurchSumika Electronic Materials (Changzhou) rasch wachsen kann und zumWohle der Halbleiterbranche ebenso dienlich sein wird wie dem Marktfür hoch reine Chemikalien", sagte Herr Qiao in seiner Rede, in derer allen gratulierte, die an der Eröffnung der Anlage nach einerunglaublich effizienten Bauzeit von gerade einmal neun Monatenbeteiligt waren. "Bis dahin hofft der CND, gemeinsam mit SumitomoChemical eine nachhaltige und belastbare, langfristige Beziehung füreine erfolgreiche Zukunft aufzubauen."Stellvertretend für Sumika Electronic Materials (Changzhou)übergab der Präsident von Dongwoo Fine-Chem eine Anerkennung an dieVerwaltung der Changzhou Binjiang Economic Development Zone, welchedie hohe Wertschätzung für deren Kompetenz und für die Effizienz derbereitgestellten Dienstleistungen zum Ausdruck bringen sollte.Der CND konnte allein im ersten Quartal 2019 21 Qualitätsprojektemit einem Gesamtvolumen von 19,08 Milliarden Yuan (rund 2,8Milliarden US-Dollar) neu hinzugewinnen.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/873102/Sumika_Ceremony.jpgPressekontakt:Changzhou National Hi-Tech DistrictChris CAO+86-15951200078chriscao@cznd.org.cnOriginal-Content von: Changzhou National Hi-Tech District, übermittelt durch news aktuell