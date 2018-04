Sulzer war laut dem CEO existenziell bedroht

Zürich (awp) - Sulzer war durch die US-Sanktionen existenziell bedroht. Das sagte CEO Greg Poux-Guillaume am Montagabend gegenüber dem Wirtschaftsmagazin Eco von SRF. "All unsere Bankkonten waren blockiert, wir konnten keine Überweisungen in Dollar ausführen, nirgendwo auf der ganzen Welt", so der Firmenchef. "Wir konnten teilweise die Angestellten nicht mehr zahlen, wir konnten keine neuen Aufträge annehmen, wir waren gelähmt."

Ein Beitrag von awp Finanznachrichten