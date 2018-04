Sulzer schliesst Übertragung der Renova-Aktien ab – von US-Sanktionen befreit

Winterthur (awp) - Der Industriekonzern Sulzer hat bei der Klärung der rechtlichen Fragen im Zusammenhang mit den US-Sanktionen unter anderem gegen Viktor Vekselberg einen Schritt nach vorne gemacht. So hat die US-Behörde OFAC (Office of Foreign Assets Control) grünes Licht erteilt für die Übertragung der von Renova erworbenen Anteile. Damit sollte sich die durch blockierte Konti in den USA beeinträchtigte Geschäftstätigkeit ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von awp Finanznachrichten