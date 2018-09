Sulzer platziert bis zu 5 Millionen Aktien von Renova

Weitere Suchergebnisse zu "Sulzer":

Winterthur (awp) - Der Industriekonzern Sulzer will bis zu 5 Millionen eigene Aktien platzieren, die Grossaktionär Viktor Vekselberg nach der Verhängung von US-Sanktionen im Frühling Hals über Kopf an das Unternehmen verkaufen musste. Wie Sulzer am Dienstagabend mitteilte, sollen die Titel institutionellen Investoren sowohl in der Schweiz als auch im Ausland angeboten werden.

Die Platzierung werde im Rahmen eines beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens abgeschlossen ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von awp Finanznachrichten