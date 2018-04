Sulzer erhält Grossauftrag von General Electric in Indien

Winterthur (awp) - Der Industriekonzern Sulzer hat vom US-Riesen General Electric (GE) einen Grossauftrag in Indien erhalten. Das Winterthurer Traditionsunternehmen liefert 21 Speisewasserpumpsysteme an GE India. Die Pumpen seien für drei neue thermische Kraftwerke im indischen Bundesstaat Uttar Pradesh bestimmt, teilte Sulzer am Dienstag in einem Communiqué mit.

Die Pumpen würden zwischen Mitte 2018 und Mitte nächsten Jahres geliefert. Im Lieferumfang enthalten ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von awp Finanznachrichten