Sulzer: Wird es jetzt nochmal richtig spannend?

Weitere Suchergebnisse zu "Sulzer":

Sulzer weist am 10.01.2020, 13:51 Uhr einen Kurs von 109.53 CHF an der Börse SIX Swiss Ex auf. Das Unternehmen wird unter "Industriemaschinen" geführt.

Auf Basis von insgesamt 7 Bewertungskriterien haben wir eine Einschätzung zum aktuellen Niveau für Sulzer entwickelt. Auf jeder Stufe erhält das Unternehmen die Bewertung "Buy", "Hold" bzw. "Sell". Daraus resultiert in einer abschließenden Gewichtung die Gesamtnote.

1. Technische Analyse: Die Sulzer ist mit einem Kurs von 108,4 CHF inzwischen +1,86 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt. Dies führt zur kurzfristigen Einschätzung "Hold". Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen lautet die Einstufung "Buy", da die Distanz zum GD200 sich auf +6,78 Prozent beläuft. Insofern schätzen wir die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume insgesamt als "Buy" ein.

2. Dividende: Derzeit schüttet Sulzer höhere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Maschinen. Der Unterschied beträgt 1,12 Prozentpunkte (3,23 % gegenüber 2,11 %). Wegen dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Buy".

3. Fundamental: Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) beträgt aktuell 31,27 und liegt mit 11 Prozent über dem Branchendurchschnitt (Branche: Maschinen) von 28,25. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht überbewertet. Deshalb erhält Sulzer auf dieser Stufe eine "Sell"-Bewertung.