Sulzer: US-Behörden geben blockierte Vermögenswerte frei

Winterthur (awp) - Der Industriekonzern Sulzer kann nun in den USA definitiv wieder wie üblich arbeiten. Die US-Behörde OFAC (Office of Foreign Assets Control) habe Sulzer eine zweite Lizenz erteilt, welche "explizit die Blockade der noch blockierten Assets aufhebt", teilte Sulzer am Samstag mit. Diese Lizenz traf in der Nacht von Freitag auf Samstag bei Sulzer ein. Man sei nun "endgültig ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von awp Finanznachrichten