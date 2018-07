Suli: Das muss man erstmal verdauen!

Weitere Suchergebnisse zu "SPDR S&P Global Dividend":

Der Kurs der Aktie Suli stand am 25.07.2018 zum Schluss an der heimatlichen Börse Shanghai bei 21,63 CNH. Der Titel wird der Branche "Düngemittel und landwirtschaftliche Chemikalien" zugerechnet.Diese Aktie haben wir in 7 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.1. Dividende: Suli schüttet gegenüber dem Durchschnitt der Branche Chemicals auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 1,94 % und somit 0,99 Prozentpunkte weniger als die im Mittel üblichen 2,92 % aus. Der Ertrag ist somit nur leicht niedriger und führt zur Einstufung "Hold".

