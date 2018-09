Suizid ist die zweithäufigste Todesursache bei jungen Menschen / Freunde fürs Leben e.V. nehmen am 10. September den Welttag der Suizidprävention zum Anlass, um auf dieses Thema aufmerksam zu machen (VIDEO)

Berlin (ots) -Jedes Jahr nehmen sich ca. 600 junge Menschen in Deutschland dasLeben - damit ist Suizid die zweithäufigste Todesursache im Alter bis25 Jahren. Der Verein "Freunde fürs Leben" fordert mehrAufmerksamkeit für das Tabu-Thema. Mit kreativen Kampagnen klärt erjunge Menschen online sowie offline auf und informiert über frnd.dewie man helfen kann und wo es Hilfe gibt.Mit dem Kunstprojekt Talk!, das der Verein mit dem Fotografen TomWagner ins Leben gerufen hat, wurden Berliner Schüler im Rahmen einesWorkshops dazu aufgerufen, mit Kunst ihre Gefühle auszudrücken. DerFotograf Tom Wagner fertigte Porträts von Schülern an, die sie unterAnleitung eines professionellen Künstlers kreativ umgestalteten. Aufdem Weg zum fertigen Kunstwerk setzten sich die Schüler mit ihremeigenen Porträt auseinander und zeigten dabei unmittelbar ihre innereGefühlswelt. "Ich bin fasziniert, wie hingebungsvoll und konzentriertdie Jugendlichen ihre Gefühle in den Kunstwerken zum Ausdruckbringen", sagte die Vereinsvorsitzende und Projektinitiatorin DianaDoko.Unter folgendem Link können Sie den Film zu dem Kunstworkshopsehen: https://youtu.be/wNu5XBh9Z0MSeit 2001 klärt der gemeinnützige Verein "Freunde fürs Leben"Jugendliche und junge Erwachsene über die Themen Suizid und SeelischeGesundheit auf. Denn durch gezielte Informationsvermittlung überWarnsignale, Hilfsangebote und Therapiemöglichkeiten istSuizidprävention möglich.Die Gründer von Freunde fürs Leben Diana Doko und Gerald Schömbshaben selbst geliebte Menschen durch Suizid verloren. AlsKommunikations- und PR-Experten haben sie es sich zur Aufgabegemacht, über das Tabu-Thema Suizid aufzuklären.Pressekontakt:Florian SchmiedlerProjektkoordinator bei Freunde fürs Leben e.V.mailto: florian@frnd.deT +49-30-349 96 4-47Original-Content von: Freunde fürs Leben e.V., übermittelt durch news aktuell