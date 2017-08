SuisseEMEX'17 und Digital Summit für KMU - Erfolgreicher Startschuss für die Zukunft

Zürich (ots) -- Hinweis: Hintergrundinformationen können kostenlos im pdf-Formatunter http://www.presseportal.ch/de/pm/67636/100806213heruntergeladenwerden -Trotz grosser Hitze fanden rund 14'000 Besucher den Weg in dieMesse Zürich zur grössten Schweizer Expo für Marketing, Event,Promotion und Digital Business, SuisseEMEX sowie an dieParallelveranstaltungen Digital Summit für KMU und topsoft. Währendzwei Tagen wurde im Festival-Style eine einmalige Trendschau derneuesten Produkte und Lösungen für das erfolgreiche Marketing- undEventbusiness der Zukunft geboten. Gleichzeitig gelang die Premieredes 1. Digital Summit für KMU, der ausverkauft war. Die Veranstalterwagten ein neues Konzept im Sinne einer Wissensplattform fürDigitalisierung, das bei den Besuchern grossen Anklang fand. Auch dieAnkündigung, nächstes Jahr einen Marketing-Kongress in die SuisseEMEXzu inkludieren stiess auf reges Interesse.«Das Konzept ist aufgegangen!» freut sich Ewa Ming,Geschäftsführerin der EMEX Management GmbH und Initiantin des 1.Digital Summit für KMU. «Den Fokus auf Weiterbildung und Networkingzu setzen hat die Besucher überzeugt. Wir werden dieses Konzeptweiterentwickeln und noch mehr auf Wissenstransfer setzen.» Dasdiesjährige Motto Was wirklich wirkt sorgte unter Besuchern undAusstellern für angeregten Austausch. Das zeitweise überquellendeEMEX-Forum überzeugte mit spannenden Referaten, so auch diePraxisbühnen und Lernwerkstätten. Die Event- und Promotionhallenbestätigten einmal mehr ihre Position als grösste nationale Plattformfür Werbeartikel-Trends, Live Kommunikation und Event-Business. DieEMEX Night im neuen Format als Afterwork-Party rockte die Halle. Dieunzähligen Food- und Drinks-Stände sowie die verschiedenenEntertainment-Blöcke und Live-Musik begeisterten die Gäste, die bisum Mitternacht inmitten der Messestände feierten.Die Premiere des 1. Digital Summit für KMU war ein voller Erfolgund ausgebucht. «Über 550 Teilnehmer besuchten die 20 Keynotes imPlenum und 42 Lernwerkstätten über zwei Tage. Rund 500 Partner,Experten und Referenten waren insgesamt am Erfolg beteiligt.» so EwaMing. «Wir sind überwältigt. Es hat sich gezeigt, dass dieDigitalisierung für Schweizer KMU ein wichtiges Thema ist. DieInhalte und der Zeitpunkt haben genau die Bedürfnisse der Teilnehmergetroffen. Bereits jetzt haben wir Anfragen für 2018 erhalten.» EwaMing und Thomas Bergmann, Initianten des Digital Summit für KMU,ziehen ein rundum positives Fazit, dennoch wird das Konzept gemeinsammit den Partnern weiterentwickelt und optimiert.Was sind die nächsten Highlights?Der Digital Summit geht nun ON TOUR und macht im Verlaufe desnächsten Jahres in verschiedenen Schweizer Städten Halt. Damit bringter das Expertenwissen in die Regionen. Ab Herbst 2017 starten auchdie EMEX-Academy-Kurse mit namhaften Marketing- und Digital-Expertenim MFO Gebäude in Oerlikon. Ebenso startet die Detailplanung für denneuen Marketing-Kongress. Die SuisseEMEX'18 und der Digital Summitfür KMU findet am 28. & 29. August 2018 statt.Pressekontakt:SuisseEMEX:Mirjam Krebs, 044 366 61 22, m.krebs@ming-agentur.chDigital Summit für KMU:Andrea Paul, 044 366 61 12, a.paul@ming-agentur.chOriginal-Content von: SuisseEMEX / EMEX Management GmbH, übermittelt durch news aktuell