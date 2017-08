SuisseEMEX'17 - Auf zu neuen Ufern

Zürich (ots) -- Hinweis: Hintergrundinformationen können kostenlos im pdf-Formatunter http://www.presseportal.ch/de/pm/67636/100805997heruntergeladenwerden -Bereits zum 11. Mal öffnen sich am nächsten Dienstag, 29. August2017 die Tore der SuisseEMEX, der grössten Schweizer Expo fürMarketing, Event, Promotion und Digital Business in der Messe Zürich.Bei diesem, seit Jahren erfolgreichen Branchen-Happening, werden dieneuesten Trends und Innovationen für die Marktbearbeitung undKundengewinnung der Zukunft präsentiert. Zusammen mit denParallelveranstaltungen topsoft und Digital Summit für KMU erlebendie Teilnehmer ein einzigartiges Messe- und Kongress-Ereignis imFestival-Style. Zukünftig gehen die innovativen Veranstalter nocheinen Schritt weiter und planen neue Formate.Selten erhalten Besucher an einer nationalen B2B-VeranstaltungZugang zu so vielen Marken, Experten und Ausstellern: Von derGoogle-Lernwerkstatt über Keynote-Referate zum Thema Neuromarketingoder Storytelling bis hin zu Praxis-Vorträgen mit Fokus auf OnlineMarketing Themen - an der SuisseEMEX ist alles unter einem Dach. Inden zahlreichen Networking-Zonen und Lounges steht dem direktenAustausch mit Experten nichts mehr im Weg. So zum Beispiel an den«Women in Business - Breakfast Meetups» oder den diversenNetzwerk-Apéros.Mehr denn je steht in diesem Jahr Weiterbildung,Erfahrungsaustausch und Networking im Vordergrund. Das Messe-Formatwandelt sich, angelehnt an ein Festival, in einen einzigartigenMarketing-Event mit attraktivem Wissens- und Rahmenprogramm. «Dasneue Format erlaubt es den Besuchern gezielt Informationen, neueImpulse und Trends abzuholen - dabei wird die Interaktion mitExperten und Branchenkollegen gefördert.» so Ewa Ming,Geschäftsführerin der EMEX Management GmbH. Der Festival-Charakterwird auch auf die diesjährige EMEX Night übertragen, welche neu mitdutzenden von Food- und Getränkeständen innerhalb der World of Event& LiveCom am Dienstagabend stattfindet.Vorankündigung: Neuer Marketing-Kongress und JahresprogrammIm nächsten Jahr wird innerhalb der Messe ein neuerMarketing-Kongress eingebettet. Dieser wird unter dem Motto «customerfirst» und dem Thema «gewinnbringende Ergebnisse» in vierSchwerpunkte gegliedert: Social Media, Dialogmarketing, BrandExperience und Eventmarketing. Der Messebesuch wird neu fürFachbesucher kostenlos. Am Kongress kann mit einem zusätzlichenWissensticket teilgenommen werden.Ganz nach dem Vorbild des Digital Summit für KMU ON TOUR werdenbereits ab Herbst 2017 im MFO Gebäude direkt beim Bahnhof Oerlikonerste thematischen Academy-Kurse mit namhaften Marketing- undDigital-Experten durchgeführt. «Wir wollen die Synergien mit unserennamhaften Partnern nutzen. Gemeinsam mit dem Digital Summit für KMUund der topsoft bleibt die SuisseEMEX im nächsten Jahr Hauptevent undattraktiver Hotspot, wo sich die Branche trifft und neuestes Wissentankt.». erläutert Ewa Ming.Die SuisseEMEX'18 findet am 28. & 29. August 2018 in der MesseZürich statt.Medienempfang: 29.08.2017 um 08.00 UhrDer Medienempfang findet am 29.08.2017 um 08.00 Uhr in derVIP-Lounge des Digital Summit für KMU in Halle 7 der Messe Zürichstatt. Eine vorgängige Anmeldung/Akkreditierung ist notwendig. DerMedienrundgang durch die SuisseEMEX und topsoft findet um 12.45 Uhrstatt (Treffpunkt Halle 6, Stand 6.114).Pressekontakt:Mirjam KrebsPR- & MedienbeauftragteTel. 044 366 61 22 / 078 655 40 87m.krebs@ming-agentur.chOriginal-Content von: SuisseEMEX / EMEX Management GmbH, übermittelt durch news aktuell