Süßigkeiten auf Rezept

Berlin (ots) - Süßigkeiten haben selten den Ruf gesund zu sein.Einige von ihnen könnten allerdings helfen, eine der größtendeutschen Volkskrankheiten zu lindern: Demenz.Demenz: wenn die Gegenwart der Vergangenheit weichtDemenz ist eine komplexe Hirnkrankheit, bei der nach und nachkognitive, emotionale und soziale Fähigkeiten abgebaut werden. AufStörungen des Kurzzeitgedächtnisses und der Merkfähigkeit folgenOrientierungsprobleme und später auch eine Verringerung desLangzeitgedächtnisses. Verkürzt: bei Alzheimer, der häufigstenDemenz-Form, kann sich der Betroffene immer schlechter in derGegenwart zurechtfinden, erinnert sich aber oft überraschend anfrühere Erlebnisse aus Kindheit und Jugend.Kindheitserinnerungen können die Gegenwart belebenEin Dresdner Altenheim stieß zufällig darauf, dass die Bewohnerbeim Anblick alter DDR-Gerätschaften ungeahnte Energien wiederentwickelten. Die Heimleitung richtete daraufhin einen Raum mitDDR-Requisiten aus allen Lebensbereichen ein. Plötzlich erinnertensich die Bewohner wieder an Vieles, vor allem wurden sie in derGegenwart wieder selbstständiger: Bettlägerige standen wieder auf,manche konnten wieder alleine essen, andere wieder alleine aufToilette gehen.Erinnerungen auch riechen und schmeckenDie vertrauten Erinnerungen haben andere Verhaltensroutinen in derGegenwart gestärkt. Wie mag es auf einen Demenzkranken wirken, wenner Erinnerungen nicht nur sehen und tasten, sondern auch riechen undschmecken kann: das Essen der Kindheit, genauer, besondereLeckereien, die viele Menschen mit bestimmten Personen undErlebnissen verbinden?Nostalgische Süßigkeiten wecken KindheitserinnerungenDer Berliner Online Shop MemorySweets bietet solche essbarenErinnerungen an. In besonderen Ostpaketen wurden süße Spezialitätenaus der früheren DDR zusammengestellt. Viele der Süßigkeiten habennicht nur ihr traditionelles Aussehen bewahrt, sie riechen undschmecken auch noch nach früher. Es verspricht zwar niemand eineGesundung der Demenz, aber die süßen Erinnerungen können helfen, einevertraute Umgebung zu stärken.