Unterföhring (ots) -Schrecklich-schöne Gefühlsachterbahn bei Roland Trettl: Erst strahlter und freut sich in der vierten Folge von "The Taste" (31. Oktober2018, 20:15 Uhr, SAT.1) über das Thema "Traditionelle Feste imHerbst" beim Team-Kochen. Als er aber die Karte für sein Team zieht,entgleisen ihm alle Gesichtszüge. Warum? Roland Trettl hat seinabsolutes Hass-Herbst-Fest gezogen: Halloween. "Ein Fest, das ichsowas von komplett bescheuert finde!", meckert der Spitzenkoch. Wiesoll man dazu einen Löffel kreieren, der Drei-Hauben-Spitzenkoch undGastjuror Andreas Döllerer aus den Socken haut?Aber auf Team-Grün ist Verlass: Sie zaubern vierschaurig-schmackhafte Löffel, und einer begeistert Coach Trettl ganzbesonders. "Heute gibt es etwas, was es noch nie gegeben hat!", ruftRoland Trettl glühend in die Runde. Gleich nach einer halben Stundesteht seine Löffel-Auswahl fest. Er geht auf volles Risiko undschickt den Löffel von Profiköchin Eva (28, Bad Kötzting) ins Rennen.Warum er Evas Gericht so mutig findet? Es ist eine Nachspeise! Vondem Topfenknödel mit Nussbutter, Kürbis-Creme und abgeflämmtenMarshmallows ist Roland Trettl einfach hin und weg: "Der Knödel wareinfach sensationell!"Bei der Verkostung läuft dem ganzen Team Trettl, insbesondere Eva,ein kalter Schauer über den Rücken: "Ich mag eigentlich keineDesserts", moniert Gastjuror Andreas Döllerer. Und dann kommt es nochdicker, denn: "Ich mag normalerweise keine Kürbisse." Panik bei TeamGrün! Jetzt gibt's entweder Süßes oder Saures für die Gruppe: Musseiner das Team verlassen oder ist Evas süßer Löffel so erschreckendlecker, dass er Andreas Döllerer alle bösen Dessert-Geisteraustreibt?Und so starten die Teams in die vierte Folge von "The Taste" amMittwoch, 31. Oktober 2018, um 20:15 Uhr, in SAT.1:Team Rot - Cornelia Poletto: Christina (27, Kitzbühel / Österreich),Martina (29, Steindorf / Österreich), Gianluca (24, Enger), Miriam(25, Düsseldorf)Team Gelb - Alexander Herrmann: Christoph (25, Weißenstadt), FranzJosef (42, Berlin), Melanie (32, Viechtach), Pascha (35,Königswinter)Team Blau - Frank Rosin: Fritz (31, Würzburg), Semi (41, Hattingen),Kim (26, Aachen), Mike (42, Viersen)Team Grün - Roland Trettl: Eva (28, Bad Kötzting), Gary (56,Amsterdam), Gerald (29, Hattingen), Jörg (41, Nürnberg)Die vierte Folge von "The Taste" läuft am Mittwoch, 31. Oktober um20:15 Uhr, in SAT.1.Weitere Informationen und Bildmaterial zum Download finden Sie unterhttp://presse.sat1.de/the_taste_6. Moderiert wird Deutschlands größteKochshow von Christine Henning.