„Süßes“ Wachstum bei „süßer“ Schweizer Wachstums- und Dividendenperle

Es ist weiterhin Berichtssaison. Und auch wenn viele Unternehmen in unseren heimischen Gefilden bereits ihre Quartals- sowie Jahresergebnisse für das Geschäftsjahr 2018 präsentiert haben, existieren weiterhin spannende Nachzügler, die nicht weniger Aufmerksamkeit verdient haben.

So auch das Schweizer Unternehmen Lindt & Sprüngli (WKN: 870503), das ebenfalls zu Beginn dieser Woche seine Zahlen präsentiert hat. Lass uns an dieser Stelle daher mal einen Blick auf das „süße“ Wachstum werfen, das uns die Schweizer Schokoladenfabrik präsentiert hat, und überlegen, weshalb gerade diese Aktie womöglich gar nicht so süß ist, sondern ein ernstzunehmendes Investment sein könnte.

Zahlen, Daten, Fakten

Um eines an dieser Stelle vorwegzunehmen. Lindt & Sprüngli ist eine dieser Aktien, bei denen man als Investor keine Angst vor größeren Zahlen haben sollte. Derzeit beträgt beispielsweise der Aktienkurs der Namensaktie rund 73.800 Schweizer Franken (05.03, maßgeblich für alle Kurse und Renditen). Und entsprechend könnten auch im Folgenden so einige größere oder gar schwindelerregende Zahlen vorkommen, vor denen man sich besser nicht erschrecken sollte. Aber nun zurück zu den besagten Zahlen.

In den vergangenen zwölf Monaten konnte Lindt & Sprüngli insgesamt seine Umsätze um 5,5 % auf rund 4,3 Mrd. Schweizer Franken steigern und aus diesen Umsätzen ein EBIT von rund 636,7 Mio. Schweizer Franken generieren. Die EBIT-Marge beläuft sich somit auf 14,8 %, was im Jahresvergleich einer Verbesserung von 0,2 % entspricht.

Der Gewinn von Lindt & Sprüngli stieg in den vergangenen zwölf Monaten um 7,6 % auf rund 478 Mio. Schweizer Franken, zudem erhöhte sich der operative Cashflow um 10,3 % auf 651,6 Mio. Schweizer Franken. Definitiv spannende Zahlen, die unterstreichen dürften, dass das Wachstum auch weiterhin anhält.

Es winkt eine höhere Dividende

Zudem hat Lindt & Sprüngli im Rahmen dieser Zahlen nun verkündet, dass alle Investoren für das vergangene Geschäftsjahr mit einer erneut höheren Dividende rechnen können. Statt wie im Vorjahr 930 Schweizer Franken je Namensaktie auszuschütten, werden alle Investoren nun voraussichtlich eine Dividende in Höhe von 1.000 Schweizer Franken erhalten, wodurch sich die aktuelle Dividendenrendite auf rund 1,35 % beläuft.

Lindt & Sprüngli wird mit dieser erneut höheren Dividende zudem voraussichtlich das 23. Jahr in Folge die eigene Dividende steigern. Sprich, das Unternehmen ist daher auch weiterhin ein spannender Kandidat für einen Platz im Kreis der Dividendenaristokraten, worunter man all diejenigen Unternehmen subsumiert, die bereits über einen Zeitraum von mindestens 25 Jahren konsequent die Ausschüttung angehoben haben.

Bei Lindt & Sprüngli dürfte daher zumindest für den Moment nicht nur das Wachstum stimmen, sondern auch die bisherige Dividendenhistorie.

Es winkt sogar noch mehr – eine Naturaliendividende!

Und auch wenn dieses Gesamtpaket womöglich für so manchen Investor durchaus vielversprechend ist, gibt es sogar noch einen kleinen Obulus, den alle Namensaktienbesitzer erwarten können, die ebenfalls regelmäßig zur Hauptversammlung gehen.

Bei Lindt & Sprüngli winkt nämlich zudem eine interessante Naturaliendividende in Form eines 5-Kilogramm-Schokoladenköfferchens, das alle Investoren bei der jährlichen Generalversammlung erhalten.

Auch wenn das für viele Investoren gewiss nicht das ausschlaggebende Kriterium für oder gegen eine Investition in Lindt & Sprüngli sein dürfte, bin ich mir sicher, dass dieses schmückende Beiwerk bereits so manchem Investor das eine oder andere Jahr versüßt haben dürfte; es ist zudem eine Komponente, die der ernstzunehmenden „Lindt & Sprüngli“-Aktie zumindest einen süßen Beigeschmack verleiht. Im wahrsten Sinne des Wortes, wohlgemerkt.

Vincent besitzt keine der erwähnten Aktien. The Motley Fool besitzt keine der erwähnten Aktien.

Motley Fool Deutschland 2019