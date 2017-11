Süßer die Kassen nie klingeln: Die besten Tipps für faire Geschenkepreise

--------------------------------------------------------------www.eblocker.comhttp://ots.de/jcU1o--------------------------------------------------------------Hamburg (ots) - Verbraucherschützer warnen: Bei den Preisen inOnlineshops geht's drunter und drüber. Wer beim Geschenkekauf nichtgenau aufpasst, zahlt viel mehr als andere. Die gute Nachricht: Mitder richtigen Strategie finden Käufer garantiert den besten Preis.Wer im Supermarkt eine Packung Zimtsterne kauft, zahlt an derKasse das gleiche wie sein Vordermann. Im Internet gelten andereGesetze. Immer mehr Händler setzen auf eine neue Methode, dassogenannte "Dynamic Pricing". Übersetzt bedeutet so viel wie"dynamische Preisgestaltung". Dahinter steckt ein komplizierterAlgorithmus: Welchen Preis Kunden letztlich für ein Produkt bezahlen,hängt immer öfter nicht nur vom Zeitpunkt ab, sondern auch Faktorenwie Surfverhalten, eingesetztem Gerät und Wohnort.Warum einige mehr bezahlen als andereDer Datenberg, den Menschen im Internet beim Surfen hinterlassen,ist für Internet-Händler Gold wert. Gerade in der Weihnachtszeitfällt da jede Menge an. Die Shops werten jeden Besuchsverlauf aus undkönnen so etwa feststellen, welche Produkte Besucher besondersinteressieren und sogar prognostizieren, über welche Kaufkraft sieverfügen. Dementsprechend passen die Shops den Preis individuell an.Dabei spielt auch das zum Shoppen eingesetzte Gerät eine Rolle. iPad-oder iPhone-Besitzer können andere Preise zu Gesicht bekommen alsNutzer eines stationären PCs. Das belegen Untersuchungen des SWRMarktchecks und der Verbraucherzentrale NRW: Oft waren die Artikel immobilen Warenkorb viel teurer als am PC. Leider lässt sich darausnicht generell folgern, dass der Einkauf über den stationären Rechnergrundsätzlich günstiger ist, denn oft ist es genau anders herum. Weralso beim Online- Shopping immer den günstigsten Preis finden will,muss auf der Hut sein und entsprechende Gegenmaßnahmen treffen. Mitden folgenden Tipps sind Käufer auf der sicheren Seite.Tipp 1: Verschiedene Browser nutzenViele Onlineshops nutzen Cookies, um den Kunden auch ohne Loginwieder zu erkennen und das Surfverhalten zu untersuchen. Dadurchsehen sie etwa, welche Produkte den Surfer besonders interessieren.Einige Händler leiten beispielsweise aus einer hohen Besuchsfrequenzein besonders großes Interesse ab und erhöhen die Preise. Daher istes vor allem bei teuren Produkten sinnvoll, sich das gleiche Angebotmit einem anderen Browser anzuschauen. Am besten einem frischinstalliertem Zweitbrowser, oder einem "bereinigten". Denn in diesemFall sind dann andere oder gar keine Cookies am Werk.So geht's: Firefox bereinigen1 In Firefox "about:support" eintippen und Enter drücken.2 Dann oben rechts auf "Firefox bereinigen" und dann nochmals auf"Firefox bereinigen" klicken. Abschließend folgt ein Klick auf"Fertigstellen".Hinweis: Dadurch erstellen Sie ein frisches Firefox-Profil. AlleInfos dazu: https://support.mozilla.org/de/kb/firefox-bereinigenTipp 2: Nicht anmeldenWer sich schon beim Stöbern in einem Online-Shop mit seinenKontodaten anmeldet, lässt sozusagen vor dem Shop-Betreiber die Hosenherunter. Warum? Hat er hier schon des Öfteren eingekauft, kennt derHändler die Vorlieben des Kunden. Er weiß dann etwa, dass der Kundegerne zu teuren Produkten greift und kann diese mit verschiedenenTricks in den Vordergrund rücken. Ebenso sind Preisanpassungenentsprechend der Finanzkraft möglich. Daher besser so spät wiemöglich im Shop anmelden, idealerweise erst an der Kasse.Tipp 3: Von verschiedenen Seiten kommenKaum zu glauben: Die Preise in einem Shop hängen zum Teil davonab, von welcher Internetseite der Besucher kommt. So zeigen Shopsmitunter niedrigere Preise an, wenn Surfer über Preissuchmaschinenwie idealo.de auf eine Produktseite gelangen, als wenn sie direkt zurHändlerseite navigieren.Tipp 4: Anderes Gerät nutzen oder vortäuschenWer auch per Smartphone, Tablet oder Mac im Web einkauft, sollteden Preis am besten noch einmal über den Browser am PC überprüfen.Das lohnt besonders bei größeren Anschaffungen und bei Reisen. DerGrund: Einige Händler halten etwa iPhone oder Mac-Besitzer fürkaufkräftiger - dementsprechend verlangen sie einen höheren Preis.Manchmal ist aber auch das Gegenteil der Fall - da blickt selbst derWeihnachtsmann nicht mehr durch.Tipp 5: IP-Adresse ändernWer sich ins Internet einwählt, bekommt von seinemInternet-Anbieter eine IP-Adresse zugeteilt. Dabei handelt es sich umeine Art Web-Hausnummer, die Hinweise über den Wohnort enthält.Einige Shop-Betreiber schließen aus dieser Information auf dieFinanzkraft des Käufers. Wer aus einer wohlhabenden Gegend kommt,sieht also womöglich einen höheren Preis. Auch wer aus Deutschlandkommt, muss unter Umständen tiefer in die Tasche greifen als Besucheraus anderen Ländern. Derartige Manipulationen fliegen beim Einsatzeines sogenannten VPN-Dienstes auf. Diese bieten die Möglichkeitvorzugaukeln, dass der Kunde in einem bestimmten Land vor demBildschirm sitzt.Die einfache Alternative: Der eBlockerGanz schön kompliziert, sich vor Preismanipulation zu schützen.Wer es leichter haben will, setzt auf den eBlocker. Die kleine Boxwird einfach per Kabel an den Router angedockt und ist in wenigenMinuten einsatzbereit. Fortan verschleiert sie auf Wunsch dieIP-Adresse, blockt verräterische Cookies und tarnt die Identität derEndgeräte. All das steigert beim Online-Shopping die Preistransparenzenorm. Darüber hinaus schützt sie alle Geräte, die sich im gleichenNetzwerk befinden, zuverlässig vor Werbe- und anderenSchnüffeldiensten und sorgt so für effektiven Schutz derPrivatsphäre.Über die eBlocker GmbHNach zweijähriger Vorbereitung im Verborgenen ging 2015 dieeBlocker GmbH mit Sitz in Hamburg an den Start. Deren ProdukteeBlocker Pro und eBlocker Family geben Privatpersonen die Kontrolleüber ihre ungewollt während des Surfens im Internet preisgegebenenInformationen zurück. So erhalten die Nutzer wieder die Hoheit undvolle Kontrolle über Ihre Daten. Der eBlocker Family verfügtzusätzlich über Jugendschutzfunktionen, über die sich unter anderemWeb-Inhalte und Surfdauer beschränken lassen. Unmittelbar nachAnschluss des eBlockers blockiert er effektiv sämtliche Tracker unddatensammelnde Werbung, anonymisiert die IP- Adresse und lässt alleNutzer vollkommen anonym surfen. Der eBlocker schützt dabei sämtlicheGeräte im Heimnetz per Plug&Play, ohne zusätzlicheSoftwareinstallation. 