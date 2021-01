Süss MicroTec: Hier tut sich was!

Weitere Suchergebnisse zu "Süss MicroTec":

Es sieht so aus, als ob Süss MicroTec ISIN: DE000A1K0235 die Konsolidierung auf hohem Niveau beendet hat und sich wieder in Richtung Norden begeben kann. Die Aktie hat am Montag den Widerstand bei 20,00 Euro bereits getestet, zum Handelsende gab es einen kleinen Absacker und am Dienstag folgte der nächste Angriff und es ging wieder nach oben. Bei Redaktionsschluss stand noch ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



