Südzucker im klaren Abwärtsmodus: Interessant für Short-Investoren?

Weitere Suchergebnisse zu "Südzucker":

Lieber Leser,

Südzucker konnte in den vergangenen Handelstagen immerhin 2 % aufsatteln. Damit beträgt das Minus seit Jahresbeginn allerdings immer noch deutliche 14 %. Diese Entwicklung wurde zuletzt durch das Unterschreiten der bedeutenden 20-Euro-Unterstützung aus Sicht charttechnischer Analysten noch weiter befeuert. Die Kurse seien aus dieser Perspektive auf dem Weg in Richtung des aktuellen 6-Monats-Tiefs bei 18,99 Euro und darüberhinaus auch zum 1-Jahres-Tief bei 17,54 Euro, erreicht am 14. Juni des vergangenen Jahres. Fundamental orientierte Analysten sind weitaus optimistischer. Immerhin haben noch 20 % die Aktie auf „Kauf“ gestellt. 45 % „Halten“ und 35 % „Verkaufen“ das Papier derzeit.

Südzucker: Abwärtstrend sichtbar

Die Abwärtstrends sind allerdings auch aus Sicht der technischen Analysten nicht zu übersehen. Die Trendpfeile sind in allen bedeutenden zeitlichen Zonen abwärts gerichtet. Dabei beträgt der Abstand zur 200-Tage-Linie momentan gut 14 %. Die Distanz zum mittelfristig bedeutenden GD100 liegt bei 13,5 %. Deshalb sehen technische und charttechnische Analysten kaum Chancen auf bedeutende Kurserholungen. Aussicht auf kurzfristige Erfolge gebe es nur dann, wenn die Aktie auf mehr als 20 Euro ansteigt.

Daher ist die Südzucker-Aktie derzeit im roten Bereich und dürfte eher für Short-Investoren interessant sein.

Bestsellerautor und Börsen-Guru John Gossen weiß schon jetzt:

Das ist der DAX Stand am Ende des Jahres! Jetzt sind Sie in einer Situation, in der Sie alles verpassen können. ODER die Börsengewinne Ihres Lebens einfahren! Jetzt warten Aktien auf Sie, die Sie 2017 reich machen werden.

>>> Der DAX Stand Ende des Jahres lautet . . .

Ein Beitrag von Frank Holbaum.