Südzucker kann starke Zahlen präsentieren!

Südzucker hat starke Zahlen für die ersten 9 Monate präsentiert. Bei einem Umsatz leicht unter Vorjahresniveau hat sich der Gewinn nahezu verdoppelt. Bis auf Zucker sind aber alle Sparten gewachsen. Das operative Ergebnis sprang um 65% auf 327 Mio €. Ergebnistreiber Nummer 1 war der auf Jahressicht deutlich gestiegene Zuckerpreis. Auch in den Sparten Frucht und Spezialitäten hat sich die Rentabilität verbessert. Nur die ebenfalls börsennotierte Tochter CropEnergies hat etwas schwächer abgeschnitten.

Im kommenden Geschäftsjahr sollte es weiter nach oben gehen

Besserung ist aber in Sicht, zumal sich die Preise für Bioethanol zuletzt wieder erholt haben. Schon Ende Dezember hatte CropEnergies die Ergebnisprognose erhöht. Auch Südzucker selbst hat seine Jahresziele zum zweiten Mal nach oben geschraubt. Bei einem Umsatz von 6,4 bis 6,6 Mrd € erwartet das Management jetzt ein operatives Ergebnis von

380 bis 410 Mio €. Den Nettogewinn schätzen wir auf 220 Mio €. Hinzu kommt ein Bruttoerlös von 50 Mio € aus dem Verkauf von AgranaAktien.

Im kommenden Geschäftsjahr sollte es weiter nach oben gehen, denn der Nachfrageüberhang im Zuckergeschäft dürfte noch eine Weile bestehen bleiben. Zudem gehen wir aus heutiger Sicht davon aus, dass sich der Importdruck nach der Aufhebung der EU-Zuckermarktordnung in Grenzen halten wird. Denn die Preise für Zucker auf dem Weltmarkt und in Europa liegen nicht weit auseinander. Ein Risikofaktor bleiben die Schadenersatzforderungen in Millionenhöhe mehrerer Nahrungsmittelkonzerne wegen Preisabsprachen. Südzucker hat dafür 160 Mio € zurückgestellt.

