Südzucker: Wichtiger Turnaround geschafft!

Südzucker ist in den vergangenen Tagen nahezu auf der Stelle getreten. Die Aktie schaffte es allerdings immerhin, einen wichtigen kleinen Turnaround zu realisieren, wie charttechnische Analysten behaupten. Denn: Ein Sturz auf weniger als 23 Euro hätte nach Meinung der Chartanalysten den kurzfristigen Abwärtstrend bestätigt und beschleunigt. Jetzt könnte es bei 24,00 Euro zu einem entscheidenden Kursausbruch nach oben kommen.

Südzucker: Hürde auch bei 25,00 Euro

Allerdings heben die Charttechniker hervor, dass die Aktie bei einem Wert von 25,00 Euro auf eine weitere Barriere treffen würde. Demnach ist vor allem das bisherige 3-Jahres-Hoch bei 25,45 Euro die entscheidende Grenze für einen deutlichen Aufwärtsmarsch. Sollte Südzucker die Grenze nach oben überwinden, dann könnte die Aktie dank der charttechnisch freien Luft zumindest bis zu 30 Euro nach oben marschieren.

Damit könnte auch der Kursrutsch in Höhe von 5 % in den vergangenen vier Wochen schnell zur Geschichte werden und sich als kleine Pause darstellen. In den zurückliegenden 12 Monaten hatte die Aktie immerhin zu einem Spurt über mehr als 60 % angesetzt. Aus Sicht technischer und charttechnischer Analysten musste Südzucker irgendwann eine Pause einlegen.

Aus technischer Perspektive ist darüber hinaus zu bedenken, dass auf den GD200 lediglich 4 % Polster bestehen. Sollte die Aktie jetzt noch einmal rutschen, dann würde die Zwischenpause gegebenfalls länger andauern.

Insgesamt ist Südzucker dennoch im grünen Bereich.

Ein Beitrag von Frank Holbaum.