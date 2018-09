Südzucker: Wahrlich kein Zuckerschlecken!

Weitere Suchergebnisse zu "Zucker NYBOT Rolling":

Europas größter Zuckerhersteller sorgt für Furore an der Börse: Am Donnerstag schraubte Südzucker seine Gewinnerwartung für das laufende Geschäftsjahr 2018/19 nach unten, das Papier des SDax-Konzerns verlor zwischenzeitlich rund 5 Prozent an Wert.

Laut Unternehmensangaben erwarte man für das aktuelle Geschäftsjahr nur noch ein operatives Konzernergebnis zwischen 25 und 125 Millionen Euro. Im Vorfeld war man noch von 100 bis 200 Millionen

Ein Beitrag von Marco Schnepf.