Südzucker-Tochter CropEnergies: Eine überraschende Wendung!

die Südzucker-Tochter CropEnergies hat ihre Jahresprognose für Umsatz und operatives Ergebnis erneut deutlich angehoben. Die letzte Korrektur erfolgte im Oktober. Damit winken auch dem Mutterkonzern Südzucker höhere Einnahmen.

Überraschende Wendung

Der Hersteller von Bioethanol erwartet nun Einnahmen in Höhe von 760 bis 790 Mio. Euro. Zuvor war man von 670 bis 720 Mio. Euro ausgegangen. Dies hat selbstredend Auswirkungen auf die Ergebnissituation. Bisher ging der CropEnergies-Vorstand von einem operativen Ergebnis in Höhe von 50-80 Mio. Euro aus. Der Zielkorridor wurde nun auf 70 bis 85 Mio. Euro korrigiert.

Das Unternehmen teilte diese Zahlen im Rahmen einer Vorabankündigung zum 9-Monats-Zwischenbericht an. Der vollständige Bericht erscheint am 11. Januar 2017. Ursächlich für die positive Entwicklung sind niedrige Energie- und Rohstoffpreise, dank derer sich die Betriebskosten absenken ließen. Außerdem nahm CropEnergies vor einem halben Jahr eine Produktionsanlage in Großbritannien wieder in Betrieb. Die verbesserte Prognose kommt dennoch überraschend, da die Verkaufspreise für den Biosprit zunehmend unter Druck geraten sind.

