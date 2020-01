Suedzucker: Ist dies wirklich Ihr Geld wert?

Weitere Suchergebnisse zu "Zucker NYBOT Rolling":

Für die Aktie Suedzucker aus dem Segment "Verpackte Lebensmittel und Fleisch" wird an der heimatlichen Börse Xetra am 20.01.2020, 01:00 Uhr, ein Kurs von 14.79 EUR geführt.

Suedzucker haben wir in einer hausinternen Analyse nach den 8 bedeutendsten Faktoren auf Basis der aktuellen Daten bewertet. Daraus resultiert jeweils eine Bewertung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Diese 8 unterschiedlichen Einzelfaktoren führen dann zu einer konsolidierten Gesamteinschätzung der Aussichten für die Aktie.

1. Analysteneinschätzung: Von insgesamt 8 Analystenbewertungen aus den vergangenen zwölf Monaten für die Suedzucker-Aktie sind 3 Einstufungen "Buy", 5 "Hold" und 0 "Sell". Das bedeutet im Durchschnitt ein "Hold"-Rating für das Wertpapier. Der Blick auf den zurückliegenden Monat verrät. 2 Buy, 3 Hold- und 0 Sell-Empfehlungen liegen aus der jüngsten Zeit vor. Damit gilt die Aktie kurzfristig aus institutioneller Sicht als "Hold"-Titel. Aus den abgegebenen Kurszielen errechnet sich ein Durchschnitt von 15,5 EUR. Das bedeutet, dass die Aktie vom letzten Schlusskurs (14,81 EUR) ausgehend um 4,66 Prozent steigen könnte. Die sich daraus ableitende Empfehlung ist "Hold". Zusammengefasst erhält Suedzucker von den Analysten somit ein "Hold"-Rating.

2. Technische Analyse: Aus den letzten 200 Handelstagen errechnet sich für die Suedzucker-Aktie ein Durchschnitt von 13,92 EUR für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 14,81 EUR (+6,39 Prozent Unterschied) und wir vergeben daher eine "Buy"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt oft im Rahmen der Charttechnik analysiert. Für diesen Wert (14,34 EUR) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+3,28 Prozent). Somit ergibt sich in diesem Fall eine andere Bewertung der Suedzucker-Aktie, und zwar ein "Hold"-Rating. Suedzucker erhält so insgesamt für die einfache Charttechnik eine "Buy"-Bewertung.

3. Dividende: Wer aktuell in die Aktie von Suedzucker investiert, kann bei einer Dividendenrendite in Höhe von 1,26 % gegenüber dem Durchschnitt der Branche Nahrungsmittel einen geringeren Ertrag in Höhe von 1,11 Prozentpunkten erzielen. Damit fallen die Dividenden des Unternehmens niedriger aus, womit sich die Bewertung "Sell" für die Ausschüttungspolitik des Konzerns ergibt.