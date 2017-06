Südzucker: Short-Investoren freuen sich weiter!

Weitere Suchergebnisse zu "Südzucker":

Südzucker musste in den vergangenen Wochen insgesamt ein kleines Minus verkraften, das sich allerdings in den zurückliegenden Tagen deutlich abmilderte. Mittlerweile hat die Aktie ein Wochenplus von 2,5 % erreicht. Gleichwohl bleibt es dabei, dass die wichtigste Untergrenze aus charttechnischer Sicht insgesamt unterschritten ist. Der Weg zurück in den Aufwärtstrend wird mühsam, argumentieren sowohl Charttechniker, technische Analysten wie auch die fundamental orientierten Analysten. Immerhin 20 % aller Bankanalysten haben die Aktie derzeit noch auf „Kaufen“ gestellt, 45 % auf „Halten“ und nur noch 35 % auf „Verkaufen“.

Kursziel 17,54 Euro?

Charttechniker haben sich derzeit klar positioniert. Das Kursziel befindet sich mangels starker Unterstützungen mit 17,54 Euro relativ weit unterhalb des aktuellen Kurses. Der Abstand beträgt momentan gut 12 %, allerdings dürfte es für einen Ausbruch nach oben derzeit wenig Impulse geben. Die Hürde in Höhe von 20 Euro sei zu hoch, so heißt es in den Analysen.

Technische Analysten teilen diese Ansicht. Der Wert habe in allen bedeutenden zeitlichen Dimensionen derzeit einen Abwärtstrend erreicht. Dabei beträgt der Abstand zum bedeutendsten Signalgeber GD200 noch gut 13 %. Die Kurse dürften weiter fallen, so die Prognose.

Die Aktie ist im roten Bereich.

Ein Beitrag von Frank Holbaum.