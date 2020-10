Südzucker: Jetzt einsteigen oder noch abwarten?

Weitere Suchergebnisse zu "Südzucker":

Am 12. Oktober hatten wir auf eine Trading-Chance mit Südzucker ISIN: DE0007297004 hingewiesen. Der Titel des Beitrags war: „Südzucker: Kaufgelegenheit!“ Dieser Trade hat nur insoweit funktioniert, dass wir sagen können, dass es keine Verluste gab, weil unser Einstiegskurs nicht erreicht wurde. Unsere Trading-Strategie mit Einstiegskursen hat sich auch in dieser Situation bewährt, obwohl die Charttechnik an der Unterstützung eine große Chance…

Den ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung