Südzucker Hybridanleihe: Kleiner Aufschwung!

Im laufenden Jahr hat sich für das Südzucker 5,25 % Wertpapier bislang eine negative Tendenz ergeben: Das Papier verzeichnet seit dem 1. Januar ein kleines Minus von 5,8 Prozent. In der vergangenen Woche konnte der Kurs des Wertpapiers einen Aufschwung verzeichnen: Das Papier verbuchte in den letzten fünf Handelstagen ein Plus von 2,8 Prozent. Am heutigen Handelstag bis 14:15 Uhr MEZ ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung





Finanztrends Video zu Südzucker



mehr >