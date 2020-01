Suedzucker: Ein unsicheres Investment?

Weitere Suchergebnisse zu "Zucker NYBOT Rolling":

Der Suedzucker-Kurs wird am 08.01.2020, 21:52 Uhr an der Heimatbörse Xetra mit 16 EUR festgestellt. Das Papier gehört zum Segment "Verpackte Lebensmittel und Fleisch".

Unser Analystenteam hat Suedzucker auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 8 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.

1. Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Verbrauchsgüter") liegt Suedzucker mit einer Rendite von 46,66 Prozent mehr als 47 Prozent darüber. Die "Nahrungsmittel"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 0,95 Prozent. Auch hier liegt Suedzucker mit 45,71 Prozent deutlich darüber. Diese sehr gute Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Buy"-Rating in dieser Kategorie.

2. Analysteneinschätzung: Von Analysten wird die Suedzucker-Aktie aktuell mit "Hold" bewertet. Dieses Rating setzt sich aus 4 "Buy"-, 5 "Hold"- und 0 "Sell"-Bewertungen zusammen, welche in den letzten zwölf Monaten abgegeben wurden. Kürzerfristig ergibt sich dieses Bild: Innerhalb eines Monats liegen 1 Buy, 3 Hold, 0 Sell-Einschätzungen vor. Damit aber ist die Aktie zuletzt mit einem "Hold" zu bewerten. Legt man die durchschnittliche Kursprognose der Analysten zugrunde (16,38 EUR) hat das Wertpapier ein Aufwärtspotential von 1,46 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 16,14 EUR), was einer "Hold"-Empfehlung entspricht. Alles in allem erhält Suedzucker eine "Hold"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.

3. Technische Analyse: Auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses ist die Suedzucker derzeit ein "Buy". Denn der GD200 des Wertes verläuft in Höhe von 13,8 EUR, womit der Kurs der Aktie (16,14 EUR) um +16,96 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Dies entspricht der Einstufung als "Buy". Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 13,85 EUR. Dies wiederum entspricht aus Sicht des Aktienkurses selbst einer Abweichung von +16,53 Prozent. Damit ist die Aktie in diesem Zeitraum ein "Buy"-Wert. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Buy".