Südzucker: Heute Kasse machen?

Am heutigen Tage kann Südzucker massiv zulegen. Immerhin kann sich die Aktie um rund vier Prozent nach oben schieben. Einen Spitzenplatz bei den Tagesgewinnern hat der Titel damit sicher. Beginnt dadurch nun ein neuer Siegeszug oder ist das nur ein kurzes Aufbäumen?

Dieser Kurssprung lässt die Charttechnik in neuem Glanz erstrahlen. Denn damit kostet das Papier so viel wie noch nie in diesem Monat. Wenn bis zum Handelsende nichts mehr passiert, überbietet der Titel schließlich sein 4-Wochen-Hoch. Bis dato hatten 13,87 EUR diesen oberen Umkehrpunkt bedeutet. Südzucker gehört damit auf jede Watchlist.

Skeptiker können die gestiegenen Notierungen zum tollen Baisse-Einstieg nutzen. Für Putkäufer oder Leerverkäufer bieten sich nämlich nun verbilligte Preise. Wer eh überzeugt ist von Südzucker, der wird mit dem heutigen Anstieg bestätigt.

